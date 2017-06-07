Украинские военные потеряли 10 человек при попытке атаковать поселок в ЛНР

В ЛНР заявили, что отбили несколько попыток прорыва фронта в районе поселка Желобок.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, удалось отбить уже третью атаку. В результате украинские военные потеряли до 10 человек.
Также во время столкновения пострадал один боец Народной милиции ЛНР и один мирный житель.
Марочко подчеркнул, что подразделения ЛНР остаются на прежних позициях. Украинские силовики прекратили попытки наступления, передает «Интерфакс».
Кроме того, Марочко заявил, что журналисты, представители Народной милиции и глава города Кировск попали под обстрел на территории завода «Центрокуз». Силовики открыли огонь из орудий калибра 152 миллиметра. Марочко уточнил, что во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. В результате никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
Также во время столкновения пострадал один боец Народной милиции ЛНР и один мирный житель.
Марочко подчеркнул, что подразделения ЛНР остаются на прежних позициях. Украинские силовики прекратили попытки наступления, передает «Интерфакс».
Кроме того, Марочко заявил, что журналисты, представители Народной милиции и глава города Кировск попали под обстрел на территории завода «Центрокуз». Силовики открыли огонь из орудий калибра 152 миллиметра. Марочко уточнил, что во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. В результате никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
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