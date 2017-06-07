Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 19:13

    Украинские военные потеряли 10 человек при попытке атаковать поселок в ЛНР

    комментировать

    Украинские военные потеряли 10 человек при попытке атаковать поселок в ЛНР

    Украинские военные потеряли 10 человек при попытке атаковать поселок в ЛНР

    В ЛНР заявили, что отбили несколько попыток прорыва фронта в районе поселка Желобок.

    По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, удалось отбить уже третью атаку. В результате украинские военные потеряли до 10 человек.

    Также во время столкновения пострадал один боец Народной милиции ЛНР и один мирный житель.

    Марочко подчеркнул, что подразделения ЛНР остаются на прежних позициях. Украинские силовики прекратили попытки наступления, передает «Интерфакс».

    Кроме того, Марочко заявил, что журналисты, представители Народной милиции и глава города Кировск попали под обстрел на территории завода «Центрокуз». Силовики открыли огонь из орудий калибра 152 миллиметра. Марочко уточнил, что во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. В результате никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru