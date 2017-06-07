Разведывательные самолеты США и НАТО замечены у Калининградской области

Самолеты ВВС США и НАТО провели разведывательные полеты у российских границ.
К Калининградской области со стороны Польши и Балтики подлетели американские стратегические разведывательные самолеты RC-135W и RC-135U. Они несколько часов кружили у границы, приближаясь к территории России на расстояние 50–60 км. Также к юго-западу от Калининградской области заметили натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.
Кроме того, сегодня рядом с Калининградской областью был зафиксирован шведский Gulfstream 4, который осуществлял разведывательный полет, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами, передает «Интерфакс».
Кроме того, сегодня рядом с Калининградской областью был зафиксирован шведский Gulfstream 4, который осуществлял разведывательный полет, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами, передает «Интерфакс».
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