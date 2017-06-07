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  • 07.06, 17:42

    Артист цирка братьев Запашных сорвался с высоты 18 метров

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    Артист цирка братьев Запашных сорвался с высоты 18 метров

    Артист цирка братьев Запашных сорвался с высоты 18 метров

    Артист цирка братьев Запашных Олег Александров упал с высоты 18 метров во время выполнения подготовительных работ под куполом цирка в Нижнем Новгороде.

    Несчастный случай произошел 2 июня в Нижегородском государственном цирке. Артист Олег Александров оступился и упал с 18-метровой высоты. При этом, как сообщается на сайте Большого московского цирка, сознания Александров не потерял. С переломами конечностей его доставили в Нижегородскую городскую больницу. Там артиста прооперировали под общим наркозом.

    Сегодня Александрова перевели в общую палату. Его состояние нормализировалось, дальнейшее лечение пройдет в одной из клиник Германии.

    Ситуацию с Александровым взяли на личный контроль директор цирка Эдгард Запашный и художественный руководитель Аскольд Запашный.

    По данным РИА Новости, произошедшим заинтересовались сотрудники Следственного комитета. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

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