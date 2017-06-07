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  • 07.06, 16:11

    Обломки пропавшего в Мьянме самолета нашли в море

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    Обломки пропавшего в Мьянме самолета нашли в море

    Обломки пропавшего в Мьянме самолета нашли в море

    Обломки военного самолета, на борту которого находились более ста человек, найдены в море.

    Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальные источники, в месте, где предварительно упал самолет, проводится поисковая операция с участием морских судов и авиации.

    По данным вооруженных сил Мьянмы, на борту находились 90 человек из числа семей военнослужащих и 14 членов экипажа. По другой информации, пассажиров было 105, членов экипажа — 11.

    Самолет вылетел сегодня после полудня по местному времени из города Мьей в Янгон. По данным военных, контакт с бортом был потерян, когда он находился в 32 километрах западнее Давея, на высоте 5,4 километра.



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