Обломки пропавшего в Мьянме самолета нашли в море

Обломки военного самолета, на борту которого находились более ста человек, найдены в море.
Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальные источники, в месте, где предварительно упал самолет, проводится поисковая операция с участием морских судов и авиации.
По данным вооруженных сил Мьянмы, на борту находились 90 человек из числа семей военнослужащих и 14 членов экипажа. По другой информации, пассажиров было 105, членов экипажа — 11.
Самолет вылетел сегодня после полудня по местному времени из города Мьей в Янгон. По данным военных, контакт с бортом был потерян, когда он находился в 32 километрах западнее Давея, на высоте 5,4 километра.
По данным вооруженных сил Мьянмы, на борту находились 90 человек из числа семей военнослужащих и 14 членов экипажа. По другой информации, пассажиров было 105, членов экипажа — 11.
Самолет вылетел сегодня после полудня по местному времени из города Мьей в Янгон. По данным военных, контакт с бортом был потерян, когда он находился в 32 километрах западнее Давея, на высоте 5,4 километра.
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