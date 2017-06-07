Двое попрошаек из московского метро накопили штрафов на 115 тысяч

Попрошайки из московской подземки оказались злостными неплательщиками штрафов и попали в число
должников-рекордсменов.
В рейтинг, составленный сотрудниками учреждения «Организатор перевозок», вошли граждане, оштрафованные за безбилетный проезд, сбор милостыни и незаконную торговлю в столичном транспорте. Всего с начала 2017 года взыскано более 47 тысяч штрафов на сумму около 60 миллионов рублей. Из общего числа должников выделяются 13 рекордсменов по количеству штрафов, в общей сложности они должны оплатить почти 400 тысяч рублей. В основном это наказания за безбилетный проезд (от 18 до 33 штрафов у каждого).
Вместе с зайцами в рейтинг должников попали два гражданина, которые неоднократно попрошайничали на территории метро. Сумма их долгов достигает 115 тысяч рублей. 23 штрафа на сумму 19,6 тысячи рублей выписаны уроженцу Ленинградской области за нелегальную торговлю в метрополитене, передает .«Интерфакс»
Вместе с зайцами в рейтинг должников попали два гражданина, которые неоднократно попрошайничали на территории метро. Сумма их долгов достигает 115 тысяч рублей. 23 штрафа на сумму 19,6 тысячи рублей выписаны уроженцу Ленинградской области за нелегальную торговлю в метрополитене, передает .«Интерфакс»
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