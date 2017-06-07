В России создадут реестр уволенных коррупционеров

Госдума приняла закон о создании в России реестра чиновников и сотрудников силовых структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных преступлений.
В реестр будут внесены уволенные из-за коррупции высшие госчиновники, сотрудники прокуратуры, СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального страхования и обязательного медстрахования.
Порядок включения и исключения из этого списка, а также его ведение и размещение в государственной информационной системе будет определен правительством России.
В сопроводительных документах, отмечает «Интерфакс», говорится, что с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тысячи чиновников. При этом существуют риски, что при последующем трудоустройстве информация о причинах их увольнения может быть скрыта. Принятый законопроект поможет избежать подобных недоразумений.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Порядок включения и исключения из этого списка, а также его ведение и размещение в государственной информационной системе будет определен правительством России.
В сопроводительных документах, отмечает «Интерфакс», говорится, что с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тысячи чиновников. При этом существуют риски, что при последующем трудоустройстве информация о причинах их увольнения может быть скрыта. Принятый законопроект поможет избежать подобных недоразумений.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
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