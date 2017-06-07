Россия укрепляет базы в Таджикистане и Киргизии для борьбы с боевиками из Афганистана

Военные базы России в Таджикистане и Киргизии усиливаются новейшими вооружениями с целью помешать переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Сергей Шойгу: «Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в Центрально-Азиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой».



С этой же целью, по словам Шойгу, оказывается помощь Вооруженным силам центральноазиатских государств, а также совершенствуются их боевые возможности.



Он также отметил завершившиеся совместные учения «Душанбе — Антитеррор — 2017». По словам главы Минобороны, в ходе этих учений от таджикско-афганской границы отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований. Такде была проведена воздушная разведка и усилена охрана важных объектов.



На сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств — членов ОДКБ, добавил Шойгу.



