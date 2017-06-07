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  • 07.06, 10:09

    СМИ узнали о нежелании миллиардеров платить налоги в России

    2 комментария

    СМИ узнали о нежелании миллиардеров платить налоги в России

    СМИ узнали о нежелании миллиардеров платить налоги в России

    В прессе появилась информация, что реализуемая с 2014 года политика деофшоризации возымела негативный эффект, многие крупные российские бизнесмены сохраняют свой бизнес в России, но при этом не являются налоговыми резидентами, находятся в стране менее 183 дней, что позволяет им не декларировать свои офшорные активы.

    Как передает Reuters, появился новый класс предпринимателей — «полуизгнанников», которые стараются избежать принятого в 2014 году закона о деофшоризации. Владимир Потанин, занимающий в российском списке Forbes 8-ю строчку, прокомментировал ситуацию так: «Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял». При этом Потанин заявил, что остался налоговым резидентом, но знает истории, когда предприниматели, переставая быть налоговыми резидентами в РФ, сохраняли часть своих инвестиций в стране.

    По информации агентства, не существует статистики, которая отражала бы число бизнесменов, переставших быть налоговыми резидентами. В соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях все российские налогоплательщики, находящиеся в стране более 183 дней, обязаны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Ранее отечественные предприниматели имели право не декларировать свои доходы за границей.

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