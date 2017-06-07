В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину

В Копенгагене открыли памятник Пушкину. Бронзовый бюст русского поэта установлен в Королевской библиотеке, в самом центре датской столицы.

На торжественной церемонии говорили о том, что Александр Сергеевич, известный всему миру в том числе и как автор сказок, был современником Ханса Кристиана Андерсена. Он, кстати, очень интересовался творчеством Пушкина. Однажды по запросу датского сказочника ему прислали рабочую тетрадь поэта с автографами нескольких стихотворений.



Обложка этой тетради в 1939 году была обнаружена в архивах Андерсена, хранившихся в Королевской библиотеке, поэтому памятник Пушкину решили установить памятник именно здесь.