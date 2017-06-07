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  • 07.06, 08:37
    В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину. Дания, Пушкин, литература, памятники, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину

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    В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину

    В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину

    В Королевской библиотеке Копенгагена появился памятник Пушкину

      В Копенгагене открыли памятник Пушкину. Бронзовый бюст русского поэта установлен в Королевской библиотеке, в самом центре датской столицы.

      На торжественной церемонии говорили о том, что Александр Сергеевич, известный всему миру в том числе и как автор сказок, был современником Ханса Кристиана Андерсена. Он, кстати, очень интересовался творчеством Пушкина. Однажды по запросу датского сказочника ему прислали рабочую тетрадь поэта с автографами нескольких стихотворений.

      Обложка этой тетради в 1939 году была обнаружена в архивах Андерсена, хранившихся в Королевской библиотеке, поэтому памятник Пушкину решили установить памятник именно здесь.

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