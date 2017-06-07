«Русские витязи» на новейших Су-30СМ впервые отработали дозаправку в воздухе

В Хабаровском крае экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы, а экипажи «Русских витязей» в Липецке впервые отработали дозаправку в воздухе на новейших истребителях. Маневры проходили на высоте более 4 тысяч метров и на скорости 600 километров в час.

Летали не только днем, в ночное время использовали дополнительное освещение. Передача топлива во время полета — необходимый элемент подготовки военных летчиков. Он позволяет значительно увеличить время пребывания в воздухе и выполнять задачи даже на большом удалении от мест базирования.



В Хабаровском крае под облаками, на малых высотах высший пилотаж показали «Аллигаторы» — ударные вертолеты Ка-52. На полигоне они выполнили боевые стрельбы. Летчики прошли зону ПВО и уничтожили командные пункты, колонну бронетехники и живую силу условного противника.