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  • 07.06, 07:08
    «Русские витязи» на новейших Су-30СМ впервые отработали дозаправку в воздухе. Липецк, Хабаровский край, авиация, армия и флот РФ, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Русские витязи» на новейших Су-30СМ впервые отработали дозаправку в воздухе

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    «Русские витязи» на новейших <nobr>Су-30СМ</nobr> впервые отработали дозаправку в воздухе

    «Русские витязи» на новейших Су-30СМ впервые отработали дозаправку в воздухе

    «Русские витязи» на новейших <nobr>Су-30СМ</nobr> впервые отработали дозаправку в воздухе

      В Хабаровском крае экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы, а экипажи «Русских витязей» в Липецке впервые отработали дозаправку в воздухе на новейших истребителях. Маневры проходили на высоте более 4 тысяч метров и на скорости 600 километров в час.

      Летали не только днем, в ночное время использовали дополнительное освещение. Передача топлива во время полета — необходимый элемент подготовки военных летчиков. Он позволяет значительно увеличить время пребывания в воздухе и выполнять задачи даже на большом удалении от мест базирования.

      В Хабаровском крае под облаками, на малых высотах высший пилотаж показали «Аллигаторы» — ударные вертолеты Ка-52. На полигоне они выполнили боевые стрельбы. Летчики прошли зону ПВО и уничтожили командные пункты, колонну бронетехники и живую силу условного противника.

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