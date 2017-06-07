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  • 07.06, 05:36

    Документалист Майкл Мур начал сбор компромата на Трампа

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    Документалист Майкл Мур начал сбор компромата на Трампа

    Документалист Майкл Мур начал сбор компромата на Трампа

    Документалист Майкл Мур начал сбор компромата на Трампа
  • Фото: michaelmoore.com

    • Известный американский режиссер-документалист Майкл Мур открыл на своем сайте раздел под названием TrumpiLeaks для сбора разоблачительных сведений о президенте США.

    В сообщении на странице говорится, что она создана, чтобы помочь «патриотичным американцам в правительстве, правоохранительных органах и частном секторе, знающих о преступлениях, лживых заявлениях и в целом неправомерных действиях Дональда Трампа и его соратников, сообщить об этом во имя защиты США от тирании».

    Сайт, по утверждению Мура, предоставляет самую мощную технологию шифрования и может обеспечить разоблачителям анонимность, передает РИА Новости. Ранее обладатель «Оскара» сообщил, что работает над фильмом «Фаренгейт 11/9» о Трампе и выборах президента США в 2016 году.

    В 2004 году Мур снял фильм «Фаренгейт 9/11», критикующий Джорджа Буша-младшего. В числе прочего президент обвинялся в причастности к теракту 11 сентября.

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