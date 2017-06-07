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  • 07.06, 04:06

    В Дубае россиянку посадили в тюрьму за неприличный жест в адрес американки

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    В Дубае россиянку посадили в тюрьму за неприличный жест в адрес американки

    В Дубае россиянку посадили в тюрьму за неприличный жест в адрес американки

    В ОАЭ гражданка России приговорена к 3 месяцам тюремного заключения за аморальное поведение на дороге.

    Инцидент произошел год назад на искусственном острове Palm Jumeirah. Женщина была за рулем чужого автомобиля и повздорила на дороге с другой водительницей, которая оказалась гражданкой США. Американка рассказала, что россиянка ехала рискованно, меняя полосы, а затем остановила машину прямо перед ней.

    По словам американки, она стала сигналить, после чего автохамка вышла из машины и показала ей средний палец. Полицейским при этом россиянка показала чужое водительское удостоверение.

    После отбытия наказания женщину депортируют из страны, сообщает РИА Новости.

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