В Дубае россиянку посадили в тюрьму за неприличный жест в адрес американки

В ОАЭ гражданка России приговорена к 3 месяцам тюремного заключения за аморальное поведение на дороге.
Инцидент произошел год назад на искусственном острове Palm Jumeirah. Женщина была за рулем чужого автомобиля и повздорила на дороге с другой водительницей, которая оказалась гражданкой США. Американка рассказала, что россиянка ехала рискованно, меняя полосы, а затем остановила машину прямо перед ней.
По словам американки, она стала сигналить, после чего автохамка вышла из машины и показала ей средний палец. Полицейским при этом россиянка показала чужое водительское удостоверение.
После отбытия наказания женщину депортируют из страны, сообщает РИА Новости.
По словам американки, она стала сигналить, после чего автохамка вышла из машины и показала ей средний палец. Полицейским при этом россиянка показала чужое водительское удостоверение.
После отбытия наказания женщину депортируют из страны, сообщает РИА Новости.
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