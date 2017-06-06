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  • 06.06, 22:02

    Собака на тракторе задавила хозяина-мультимиллионера в Великобритании

    2 комментария
    Собака на тракторе задавила <nobr>хозяина-мультимиллионера</nobr> в Великобритании

    Собака на тракторе задавила хозяина-мультимиллионера в Великобритании

    Собака на тракторе задавила <nobr>хозяина-мультимиллионера</nobr> в Великобритании
  • Фото: somersetlive.co.uk

    • Британский мультимиллионер Дерек Мид умер в результате сердечного приступа после того, как на него наехал трактор, в кабине которого оказалась его собственная собака.

    Погибшему было 70 лет. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в городке Хьюиш, графство Северный Сомерсет. Несчастный случай произошел на ферме Мида.

    Предположительно, собака запрыгнула в трактор и случайно запустила его. Во время движения трактор наехал на ее хозяина, пишет Газета.Ru со ссылкой на британские СМИ. О трагическом случае рассказал источник, близкий к семьей Мидов.

    Пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь. Однако спасти его не удалось.

    Семья Мидов занимается сельским хозяйством в графстве с XV века. Дерек Мид нажил свое внушительное состояние в основном на животноводстве — разведении коров, овец и свиней.

    Погибший мужчина активно участвовал в политической жизни графства. Он избирался в Совет Северного Сомерсета.

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