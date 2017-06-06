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  • 06.06, 19:00
    «Зенит» назвали самым дорогим спортивным брендом России. Санкт-Петербург, ФК Зенит, рейтинги, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Зенит» назвали самым дорогим спортивным брендом России

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    «Зенит» назвали самым дорогим спортивным брендом России

    «Зенит» назвали самым дорогим спортивным брендом России

      Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг наиболее ценных и успешных футбольных клубов мира.

      Петербургский «Зенит» вошел в топ 50 самых ценных спортивных брендов мира. Ежегодный рейтинг сегодня опубликовала авторитетная консалтинговая компания Brand Finance.

      По мнению британских экспертов, «Зенит» оказался наиболее успешным российским клубом. Он единственный вошел в этот список. Стоимость бренда оценили в $154 млн. Третий год подряд в рейтинге лидирует английский «Манчестер Юнайтед». Второе место — у испанского «Реала», замыкает тройку «Барселона».

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