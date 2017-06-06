«Зенит» назвали самым дорогим спортивным брендом России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг наиболее ценных и успешных футбольных клубов мира.
Петербургский «Зенит» вошел в топ 50 самых ценных спортивных брендов мира. Ежегодный рейтинг сегодня опубликовала авторитетная консалтинговая компания Brand Finance.
По мнению британских экспертов, «Зенит» оказался наиболее успешным российским клубом. Он единственный вошел в этот список. Стоимость бренда оценили в $154 млн. Третий год подряд в рейтинге лидирует английский «Манчестер Юнайтед». Второе место — у испанского «Реала», замыкает тройку «Барселона».
По мнению британских экспертов, «Зенит» оказался наиболее успешным российским клубом. Он единственный вошел в этот список. Стоимость бренда оценили в $154 млн. Третий год подряд в рейтинге лидирует английский «Манчестер Юнайтед». Второе место — у испанского «Реала», замыкает тройку «Барселона».
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