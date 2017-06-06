Бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах во Франции

Эстер Койман, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, выдвинула свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах во Франции.
В порнофильмах Койман снималась под псевдонимом Зара Уайтс. Ее карьера порнозвезды давно закончена, и теперь Койман решила заняться политикой. О том, что она выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах, сообщила газета Parisien.
Койман баллотируется в департамент Ивелин в пригороде Парижа. Она выдвигается от партии «Независимый экологический альянс» (Alliance ecologiste independante).
Эстер Койман баллотируется под своим настоящим именем, а не под тем, которое более известно широкой публике. Но отказываться от своего прошлого женщина не собирается. Она уверенно заявляет, что не стыдится карьеры в порно, поскольку это было частью ее жизни.
По словам бывшей актрисы фильмов для взрослых, период съемок в порно продолжался всего два года — между ее 20 и 22 годами. Койман добавила, что порой ее узнают на улицах, но теперь это происходит все реже.
Партнером Эстер по фильмам для взрослых, в частности, был популярный итальянский порноактер Рокко Сиффеди. Кроме того, в 1990-х она снималась для журналов Playboy и Penthouse.
Экс-порнозвезда поделилась планами на политическом поприще. Эстер хочет заниматься проблемами бездомных людей, бороться с бедностью, а также уделять внимание вопросам, связанным с защитой животных.
Первый тур голосования на парламентских выборах во Франции состоится 11 июня, второй — 18 июня.
Койман баллотируется в департамент Ивелин в пригороде Парижа. Она выдвигается от партии «Независимый экологический альянс» (Alliance ecologiste independante).
Эстер Койман баллотируется под своим настоящим именем, а не под тем, которое более известно широкой публике. Но отказываться от своего прошлого женщина не собирается. Она уверенно заявляет, что не стыдится карьеры в порно, поскольку это было частью ее жизни.
По словам бывшей актрисы фильмов для взрослых, период съемок в порно продолжался всего два года — между ее 20 и 22 годами. Койман добавила, что порой ее узнают на улицах, но теперь это происходит все реже.
Партнером Эстер по фильмам для взрослых, в частности, был популярный итальянский порноактер Рокко Сиффеди. Кроме того, в 1990-х она снималась для журналов Playboy и Penthouse.
Экс-порнозвезда поделилась планами на политическом поприще. Эстер хочет заниматься проблемами бездомных людей, бороться с бедностью, а также уделять внимание вопросам, связанным с защитой животных.
Первый тур голосования на парламентских выборах во Франции состоится 11 июня, второй — 18 июня.
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