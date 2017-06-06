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  • 06.06, 19:00

    Бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах во Франции

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    Бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах во Франции

    Бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах во Франции

    Бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах во Франции
  • Фото: electricromantic.com

    • Эстер Койман, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, выдвинула свою кандидатуру на предстоящих парламентских выборах во Франции.

    В порнофильмах Койман снималась под псевдонимом Зара Уайтс. Ее карьера порнозвезды давно закончена, и теперь Койман решила заняться политикой. О том, что она выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах, сообщила газета Parisien.

    Койман баллотируется в департамент Ивелин в пригороде Парижа. Она выдвигается от партии «Независимый экологический альянс» (Alliance ecologiste independante).

    Эстер Койман баллотируется под своим настоящим именем, а не под тем, которое более известно широкой публике. Но отказываться от своего прошлого женщина не собирается. Она уверенно заявляет, что не стыдится карьеры в порно, поскольку это было частью ее жизни.

    По словам бывшей актрисы фильмов для взрослых, период съемок в порно продолжался всего два года — между ее 20 и 22 годами. Койман добавила, что порой ее узнают на улицах, но теперь это происходит все реже.

    Партнером Эстер по фильмам для взрослых, в частности, был популярный итальянский порноактер Рокко Сиффеди. Кроме того, в 1990-х она снималась для журналов Playboy и Penthouse.

    Экс-порнозвезда поделилась планами на политическом поприще. Эстер хочет заниматься проблемами бездомных людей, бороться с бедностью, а также уделять внимание вопросам, связанным с защитой животных.

    Первый тур голосования на парламентских выборах во Франции состоится 11 июня, второй — 18 июня.

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