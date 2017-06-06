Петербургские чиновники не сомневаются в правильности экспертиз по делу о взрыве в метро

В комитете по здравоохранению комментируют историю с отказом выплачивать компенсации 25 жертвам теракта в метро.
Глава комитета по здравоохранению Петербурга не сомневается в объективности выводов, сделанных судебно-медицинскими экспертами, которые оценивали вред здоровью пострадавших в теракте 3 апреля. Об этом сегодня в интервью НТВ заявил Валерий Колабутин. Он уверен, что специалисты бюро обладают огромным опытом и действуют в соответствии с законодательством. Глава ведомства не видит проблем в их работе.
Валерий Колабутин, председатель комитета по здравоохранению Петербурга: «Мы предоставим право давать оценки людям, которые на это уполномочены — судебно-медицинским экспертам. Они профессионалы с огромным опытом работы. Безусловно, мы не можем исключить здесь проблем, связанных с тем, что граждане по-другому это оценивают. Они недовольны. Любой из таких случаев будет детальнейшим образом разобран. Уверен, что мы найдем все правильные решения».
Валерий Колабутин также заверил, что в случае необходимости пострадавшие могут пройти дополнительные экспертизы, в том числе и судебно-психиатрическую, которую потерпевшим не назначали. Глава комитета по здравоохранению не исключил, что специалисты, видимо, не посчитали такие исследования необходимыми в установлении вреда здоровью. При этом руководитель ведомства подчеркнул: работа с пострадавшими продолжается и выразил надежду, что правильное решение будет найдено.
Валерий Колабутин, председатель комитета по здравоохранению Петербурга: «Мы предоставим право давать оценки людям, которые на это уполномочены — судебно-медицинским экспертам. Они профессионалы с огромным опытом работы. Безусловно, мы не можем исключить здесь проблем, связанных с тем, что граждане по-другому это оценивают. Они недовольны. Любой из таких случаев будет детальнейшим образом разобран. Уверен, что мы найдем все правильные решения».
Валерий Колабутин также заверил, что в случае необходимости пострадавшие могут пройти дополнительные экспертизы, в том числе и судебно-психиатрическую, которую потерпевшим не назначали. Глава комитета по здравоохранению не исключил, что специалисты, видимо, не посчитали такие исследования необходимыми в установлении вреда здоровью. При этом руководитель ведомства подчеркнул: работа с пострадавшими продолжается и выразил надежду, что правильное решение будет найдено.
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