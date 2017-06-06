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  • 06.06, 15:58

    Яхтенный мост в Петербурге закрыли до Кубка конфедераций

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    Яхтенный мост в Петербурге закрыли до Кубка конфедераций

    Яхтенный мост в Петербурге закрыли до Кубка конфедераций

    Как пояснили СМИ, это сделано в целях соблюдения мер безопасности и по требованию МВД и ФИФА.

    Яхтенный мост, введенный в эксплуатацию в день города 27 мая, сегодня утром закрыли. Пешеходная переправа, соединяющая Приморский район с Крестовским островом, будет доступна для прохода только к началу Кубка конфедераций.

    Как пишет «Фонтанка», сегодня горожан не пустил на мост полицейский, сказав, что Яхтенный мост закрыт «на ремонт» до 17 июня. Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что все работы на мосту завершены, и к его перекрытию чиновники не имеют никакого отношения.

    Выяснилось, что по требованию ФИФА и МВД Яхтенный мост закрыли из соображений безопасности. В рамках противодействия терроризму переправу откроют только в день открытия Кубка конфедераций 17 июня. Также в зоне особого внимания правоохранительных органов находятся стадионы «Петровский» и новый «Санкт-Петербург».

    Напомним, что Яхтенный мост построен к началу Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Самая большая пешеходная переправа Петербурга (ее длина — 490 метров) позволит быстрее добраться до «Стадиона Санкт-Петербург». Общая стоимость работ составила порядка 1,95 млрд рублей. Мост в качестве подарка городу возвели пять крупнейших компаний-подрядчиков.
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