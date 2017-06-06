Шойгу проверил работу новейшей РЛС в Красноярском крае

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как контролируется космическое пространство. Глава ведомства прибыл в Красноярский край, где в его присутствии испытали новейшую енисейскую радиолокационную станцию
«Воронеж-ДМ».
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Енисейская радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» создана для предупреждения ракетных атак. В ее поле зрения огромная территория — север и северо-восток страны. Новая РЛС способна разглядеть пуск ракеты на расстоянии до 6000 км вдаль и 8000 — по вертикали.
Максим Липин, командир дежурных сил РЛС: «Боевое дежурство здесь несется постоянно — непрерывно и круглосуточно, четыре боевых расчета посменно, несем службу по 12 часов».
Остатки прежней РЛС можно найти в 100 километрах от Енисейска. В 80-е годы здесь строилась радиолокационная станция типа «Дарьял». Это было время, когда США демонстрировали военную мощь, штампуя межконтинентальные ракеты, а СССР отвечал наращиванием противоракетной обороны.
Американцам не нравилось, что в сибирской глуши, вне их досягаемости, русские строят мощную станцию. И тогда советская сторона пошла на невиданный шаг — решила показать засекреченный объект иностранной делегации.
В итоге американцы все-таки нашли точку давления, заявив о нарушении СССР договора по ПРО, который предписывал странам размещать такие объекты только по периметру границ страны. При Михаиле Горбачёве станцию было решено полностью разрушить. Это обернулось огромным разочарованием для военных, ведь она была готова на 90%.
С развалом СССР прекратила свое существование и единая Система предупреждения о ракетном нападении. Из семи станций «Дарьял» осталась одна. В 1995 году в латвийской Скрунде из взрыва советской станции устроили едва ли не показательное шоу. В 2011 году была взорвана так и не заработавшая, морально устаревшая РЛС в Иркутской области.
Во второй половине 2000-х годов началось строительство РЛС нового поколения. С появлением енисейской РЛС над территорией России замкнулось сплошное радиолокационное поле. Теперь под контролем военных все стратегические направления. В планах у Минобороны — возведение еще двух радиолокационных станций для наращивания оборонной мощи.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Максим Липин, командир дежурных сил РЛС: «Боевое дежурство здесь несется постоянно — непрерывно и круглосуточно, четыре боевых расчета посменно, несем службу по 12 часов».
Остатки прежней РЛС можно найти в 100 километрах от Енисейска. В 80-е годы здесь строилась радиолокационная станция типа «Дарьял». Это было время, когда США демонстрировали военную мощь, штампуя межконтинентальные ракеты, а СССР отвечал наращиванием противоракетной обороны.
Американцам не нравилось, что в сибирской глуши, вне их досягаемости, русские строят мощную станцию. И тогда советская сторона пошла на невиданный шаг — решила показать засекреченный объект иностранной делегации.
В итоге американцы все-таки нашли точку давления, заявив о нарушении СССР договора по ПРО, который предписывал странам размещать такие объекты только по периметру границ страны. При Михаиле Горбачёве станцию было решено полностью разрушить. Это обернулось огромным разочарованием для военных, ведь она была готова на 90%.
С развалом СССР прекратила свое существование и единая Система предупреждения о ракетном нападении. Из семи станций «Дарьял» осталась одна. В 1995 году в латвийской Скрунде из взрыва советской станции устроили едва ли не показательное шоу. В 2011 году была взорвана так и не заработавшая, морально устаревшая РЛС в Иркутской области.
Во второй половине 2000-х годов началось строительство РЛС нового поколения. С появлением енисейской РЛС над территорией России замкнулось сплошное радиолокационное поле. Теперь под контролем военных все стратегические направления. В планах у Минобороны — возведение еще двух радиолокационных станций для наращивания оборонной мощи.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.
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