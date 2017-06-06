Актер Владимир Машков спас заблудившихся утят в Москве: видео

Знаменитый актер вместе с другими неравнодушными жителями столицы пришел на помощь семейству уток, оказавшемуся на проезжей части.
Историю спасения утят рассказал на своей странице в Facebook пользователь Олег Тегати. Он сообщил, что инцидент случился утром 4 июня, когда он направлялся в храм на праздник Троицы. По пути он увидел на Ленинградском проспекте машину возле развилки у Белорусского вокзала, из которой доносилось кряканье, а рядом с авто бродили две взрослые утки.
Олег Тегати: «Как выяснилось, мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прямо посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и, скорее всего, несчастное семейство погибло бы под колесами машин».
Им удалось выловить девять утят, но пара взрослых уток в машину лезть не стала. Они улетали, когда их пытались поймать, но затем снова возвращались к авто, где в багажнике сидели их птенцы. По словам Тегати, МЧС ехать на вызов отказалось, поэтому граждане решили справляться своими силами. Как оказалось, главным инициатором спасательной операции был знаменитый актер Владимир Машков.
Олег Тегати: «Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером — добрейшие мама и дочь, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался, как я к своему стыду и позору понял только у дома, Владимир Машков!) остались сторожить птиц».
Пользователь рассказал, что ловля взрослых уток заняла длительное время, но ценой порванных джинсов и разбитого колена ему удалось схватить утку-маму. К тому моменту вокруг машины собрались порядка 10 человек. Приехавший на место полковник полиции соорудил силок из бечевки, но даже эта хитрость не помогла.
На третьем часу участники спасательной операции решили привязать к скамейке утенка и выманить таким образом селезня.
Олег Тегати: «Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал, когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким-то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком».
У утки-мамы на лапке нашли номерок, поэтому граждане отвезли семейство в зоопарк. Там орнитологи сообщили, что после пометки птица была отпущена на волю. Они согласились взять утиное семейство в зоопарк, но предупредили, что другие птицы обязательно накинутся на пару родителей, чтобы отбить себе утят.
Олег Тегати: «Это нас не устроило. И мы, и утки, будучи измученными физически и морально этой ловлей, уже сроднились, и поехали искать семье новую жилплощадь».
Уток выпустили в Химкинском водохранилище, где предупреждение сотрудников зоопарка о предстоящей драке за птенцов подтвердились.
Олег Тегати: «Слова работников зоопарка о драке подтвердились на наших глазах, когда к только спустившимся на воду утятам подлетела чужая утка, но папаша героически прошедший многочасовую борьбу с ментами и мужиками, вооруженными сачками, сразу дал понять, кто тут главный».
Пользователь добавил, что машина была испачкана во время перевозки уток, одежда порвана. Но, как заметил Владимир Машков, «это был лучший способ отпраздновать Троицын день».
Олег Тегати: «Как выяснилось, мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прямо посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и, скорее всего, несчастное семейство погибло бы под колесами машин».
Им удалось выловить девять утят, но пара взрослых уток в машину лезть не стала. Они улетали, когда их пытались поймать, но затем снова возвращались к авто, где в багажнике сидели их птенцы. По словам Тегати, МЧС ехать на вызов отказалось, поэтому граждане решили справляться своими силами. Как оказалось, главным инициатором спасательной операции был знаменитый актер Владимир Машков.
Олег Тегати: «Водитель с остановившимся полицейским улетел в рыболовный магазин за сачками, а мы вчетвером — добрейшие мама и дочь, я, и главный инициатор спасательной операции (коим оказался, как я к своему стыду и позору понял только у дома, Владимир Машков!) остались сторожить птиц».
Пользователь рассказал, что ловля взрослых уток заняла длительное время, но ценой порванных джинсов и разбитого колена ему удалось схватить утку-маму. К тому моменту вокруг машины собрались порядка 10 человек. Приехавший на место полковник полиции соорудил силок из бечевки, но даже эта хитрость не помогла.
На третьем часу участники спасательной операции решили привязать к скамейке утенка и выманить таким образом селезня.
Олег Тегати: «Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал, когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким-то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком».
У утки-мамы на лапке нашли номерок, поэтому граждане отвезли семейство в зоопарк. Там орнитологи сообщили, что после пометки птица была отпущена на волю. Они согласились взять утиное семейство в зоопарк, но предупредили, что другие птицы обязательно накинутся на пару родителей, чтобы отбить себе утят.
Олег Тегати: «Это нас не устроило. И мы, и утки, будучи измученными физически и морально этой ловлей, уже сроднились, и поехали искать семье новую жилплощадь».
Уток выпустили в Химкинском водохранилище, где предупреждение сотрудников зоопарка о предстоящей драке за птенцов подтвердились.
Олег Тегати: «Слова работников зоопарка о драке подтвердились на наших глазах, когда к только спустившимся на воду утятам подлетела чужая утка, но папаша героически прошедший многочасовую борьбу с ментами и мужиками, вооруженными сачками, сразу дал понять, кто тут главный».
Пользователь добавил, что машина была испачкана во время перевозки уток, одежда порвана. Но, как заметил Владимир Машков, «это был лучший способ отпраздновать Троицын день».
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