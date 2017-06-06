Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в онлайн-трансляции

Реальным тюремным сроком обернулась для наркоторговца из Флориды минута славы. Наркоторговца в прямом эфире схватили полицейские.

Во время прямой трансляции в соцсетях дилер хвастался перед зрителями деньгами, полученными от продажи наркотиков. Возможно, этот ролик увидели полицейские или парень был у них в разработке. Но в разгар веселья в квартиру ворвались оперативники с собаками и задержали преступника.



В доме, кроме наркотиков, нашли оружие и боеприпасы. В США за наркоторговлю предусмотрено до 20 лет тюрьмы. Плюс еще несколько лет за сопротивление властям, попытку побега и незаконный оборот оружия.





