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  • 06.06, 11:24
    Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в онлайн-трансляции. задержание, наркотики и наркомания, полиция, соцсети, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в онлайн-трансляции

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    Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в <nobr>онлайн-трансляции</nobr>

    Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в онлайн-трансляции

    Наркоторговца в США задержали, когда он хвастался выручкой в <nobr>онлайн-трансляции</nobr>

      Реальным тюремным сроком обернулась для наркоторговца из Флориды минута славы. Наркоторговца в прямом эфире схватили полицейские.

      Во время прямой трансляции в соцсетях дилер хвастался перед зрителями деньгами, полученными от продажи наркотиков. Возможно, этот ролик увидели полицейские или парень был у них в разработке. Но в разгар веселья в квартиру ворвались оперативники с собаками и задержали преступника.

      В доме, кроме наркотиков, нашли оружие и боеприпасы. В США за наркоторговлю предусмотрено до 20 лет тюрьмы. Плюс еще несколько лет за сопротивление властям, попытку побега и незаконный оборот оружия.


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