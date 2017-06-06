Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.06, 11:24

    Мужчина выжил после падения на рельсы на красной линии столичного метро

    комментировать

    Мужчина выжил после падения на рельсы на красной линии столичного метро

    Мужчина выжил после падения на рельсы на красной линии столичного метро

    На красной ветке Московского метро во вторник утром было приостановлено движение поездов из-за упавшего на рельсы пассажира.

    ЧП случилось на станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии столичной подземки. Пассажир, упавший на пути, остался жив. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает РИА Новости.

    Источник    : «На рельсы первого пути упал мужчина, его уже извлекли и осматривают медики».

    В результате случившегося пришлось приостановить движение поездов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Между тем в официальном Twitter Московского метрополитена подтвердили, что на красной ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом заявили в 9:20 утра. Но уже спустя 10 минут в пресс-службе подземки сообщили, что движение входит в график.






    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru