Мужчина выжил после падения на рельсы на красной линии столичного метро

На красной ветке Московского метро во вторник утром было приостановлено движение поездов
из-за упавшего на рельсы пассажира.
ЧП случилось на станции «Воробьёвы горы» Сокольнической линии столичной подземки. Пассажир, упавший на пути, остался жив. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы, передает РИА Новости.
Источник: «На рельсы первого пути упал мужчина, его уже извлекли и осматривают медики».
В результате случившегося пришлось приостановить движение поездов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Между тем в официальном Twitter Московского метрополитена подтвердили, что на красной ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом заявили в 9:20 утра. Но уже спустя 10 минут в пресс-службе подземки сообщили, что движение входит в график.
Источник: «На рельсы первого пути упал мужчина, его уже извлекли и осматривают медики».
В результате случившегося пришлось приостановить движение поездов. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Между тем в официальном Twitter Московского метрополитена подтвердили, что на красной ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом заявили в 9:20 утра. Но уже спустя 10 минут в пресс-службе подземки сообщили, что движение входит в график.
9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.
9:30 Сокольническая линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.
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