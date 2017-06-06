Авианосцы США завершили учения в Японском море

Авианосцы ВМС США «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» завершили трехдневные совместные учения и покинули Японское море.
«Карл Винсон» и «Рональд Рейган» проводили учения в Японском море на фоне трех пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР за три недели. После учений «Карл Винсон» направился к месту дислокации в Сан-Диего, а «Рональд Рейган» — к базе США в японской Йокосуке.
Вместо «Карла Винсона» патрулировать западную часть Тихого океана будет авианосец «Нимиц». В июле он направится в Индийский океан, где проведет совместные учения с вооруженными силами Индии и Японии.
Затем корабль пойдет в Персидский залив, но в случае эскалации ситуации на Корейском полуострове в любой момент сможет изменить маршрут, сообщает РИА Новости.
Вместо «Карла Винсона» патрулировать западную часть Тихого океана будет авианосец «Нимиц». В июле он направится в Индийский океан, где проведет совместные учения с вооруженными силами Индии и Японии.
Затем корабль пойдет в Персидский залив, но в случае эскалации ситуации на Корейском полуострове в любой момент сможет изменить маршрут, сообщает РИА Новости.
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