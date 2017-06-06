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  • 06.06, 08:21
    В ГМИИ имени Пушкина привезли Тициана и Веронезе. Италия, Москва, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В ГМИИ имени Пушкина привезли Тициана и Веронезе

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    В ГМИИ имени Пушкина привезли Тициана и Веронезе

    В ГМИИ имени Пушкина привезли Тициана и Веронезе

    В ГМИИ имени Пушкина привезли Тициана и Веронезе

      Музей изобразительных искусств имени Пушкина готовится к открытию одной из самых значительных выставок года — там покажут работы Тициана, Тинторетто и Веронезе.

      Одна из ключевых картин экспозиции — «Саломея» кисти Тициана, ее представили в посольстве Италии. Полотно было написано в XVI веке по мотивам известной библейской истории об иудейской принцессе.

      Эта картина постоянно хранится в частной галерее в Риме и редко покидает пределы Италии, так же как и большинство других работ художников «золотого века» итальянского Ренессанса.

      Всего на выставке представят 25 шедевров. Увидеть их можно начиная с 9 июня.

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