Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале в Вашингтоне

Имена 14 репортеров, погибших в прошлом году, зачитали на траурной церемонии в музее новостей Newseum.
География самых опасных для прессы государств включает, помимо Украины, Ирак, Сирию, Афганистан, Ливию, Сомали, Бразилию, Индию и Мексику.
Официальное следствие по убийству Шеремета, по сути, зашло в тупик. При этом высшие чиновники Незалежной по привычке обвиняют во всем российские спецслужбы.
Между тем независимое расследование провела международная группа журналистов. Выяснилось, что рядом с местом подрыва машины Павла Шеремета был замечен сотрудник Службы безопасности Украины. Это может говорить о прямой причастности властей страны к громкой расправе над журналистом.
Официальное следствие по убийству Шеремета, по сути, зашло в тупик. При этом высшие чиновники Незалежной по привычке обвиняют во всем российские спецслужбы.
Между тем независимое расследование провела международная группа журналистов. Выяснилось, что рядом с местом подрыва машины Павла Шеремета был замечен сотрудник Службы безопасности Украины. Это может говорить о прямой причастности властей страны к громкой расправе над журналистом.
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