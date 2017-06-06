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  • 06.06, 06:49
    Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале в Вашингтоне. Вашингтон, Украина, журналистика, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале в Вашингтоне

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    Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале в Вашингтоне

    Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале в Вашингтоне

      Имена 14 репортеров, погибших в прошлом году, зачитали на траурной церемонии в музее новостей Newseum.

      География самых опасных для прессы государств включает, помимо Украины, Ирак, Сирию, Афганистан, Ливию, Сомали, Бразилию, Индию и Мексику.

      Официальное следствие по убийству Шеремета, по сути, зашло в тупик. При этом высшие чиновники Незалежной по привычке обвиняют во всем российские спецслужбы.

      Между тем независимое расследование провела международная группа журналистов. Выяснилось, что рядом с местом подрыва машины Павла Шеремета был замечен сотрудник Службы безопасности Украины. Это может говорить о прямой причастности властей страны к громкой расправе над журналистом.

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