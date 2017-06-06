СК завел дело из-за обстрела Донецка украинскими военными

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Огонь велся из тяжелого вооружения, целью стали жилые кварталы на окраине города. Жертвой стрельбы стала мирная жительница. Ее 9-летний сын сейчас в больнице с тяжелейшими минно-взрывными ранениями.
Зафиксировать факт обстрела приехали сотрудники ОБСЕ. Подобные трагические случаи они регистрируют регулярно. Местные жители говорят, что вооруженные силы Украины утюжат их улицы из минометов и артиллерии почти каждый день, разрушены несколько домов.
Последний раз о полном прекращении огня стороны договорились в канун Дня защиты детей. Но Киев опять сорвал все соглашения.
Зафиксировать факт обстрела приехали сотрудники ОБСЕ. Подобные трагические случаи они регистрируют регулярно. Местные жители говорят, что вооруженные силы Украины утюжат их улицы из минометов и артиллерии почти каждый день, разрушены несколько домов.
Последний раз о полном прекращении огня стороны договорились в канун Дня защиты детей. Но Киев опять сорвал все соглашения.
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