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  • 06.06, 06:49

    Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз в мире

    3 комментария

    Вице-президент США назвал Россию одной из главных угроз в мире

    <nobr>Вице-президент</nobr> США назвал Россию одной из главных угроз в мире

    Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзникам по НАТО.

    Майк Пенс, вице-президент США: «От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте, — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад».

    Такое заявление Пенс сделал, выступая в Atlantic Council — американском центре по изучению международных отношений. Он подчеркнул, что США полностью готовы выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного — это атака на всех», передает РИА Новости.

    Отмечается, что в своем выступлении Пенс сослался на выступление президента Дональда Трампа на последнем саммите НАТО. Однако американский лидер не говорил прямо о готовности США к коллективной обороне в соответствии с 5 статьей устава НАТО, за что оппоненты подвергли его критике.

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