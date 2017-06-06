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  • 06.06, 03:41

    Краснодарская полиция искала НЛО с семиметровыми гуманоидами

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    Краснодарская полиция искала НЛО с семиметровыми гуманоидами

    Краснодарская полиция искала НЛО с семиметровыми гуманоидами

    В Интернете активно обсуждают реакцию краснодарских полицейских на обращение местного жителя. Он пожаловался, что инопланетяне высадились на Кубани, нарушив воздушное пространство РФ.

    59-летний краснодарец рассказал, что заметил НЛО между поселком Водники и районом Витаминкомбината. Он заявил, что видел космический корабль, из которого «вышли семиметровые гуманоиды».

    На предполагаемое место высадки пришельцев отправился старший участковый уполномоченный Алексей Гречишкин. Там гуманоидов обнаружить не удалось. Полицейский подал рапорт о проверке начальству.
    Краснодарская полиция искала НЛО с семиметровыми гуманоидами. Краснодар, НЛО и инопланетяне, курьезы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: krd_chp /vk.com

    Примечательно, что заявитель на момент обращения в полицию был в адекватном состоянии, без признаков опьянения, сообщает Dni.Ru.

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