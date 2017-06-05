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  • 06.06, 00:27
    Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad. Apple, iPad, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad

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    Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad

    Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad

    Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad
    • Фото Associated Press © 2017, Marcio Jose Sanchez

      • Компания Apple представила ряд новинок на всемирной конференции WWDC (Worldwide Developers Conference) для разработчиков на платформах корпорации.

      На презентации был представлен iMac Pro — новейший в своей линейке и «самый мощный» из всех компьютеров Mac, заявил вице-президент компании Джон Тернус. По его словам, разработчикам удалось вместить «невероятно мощный» компьютер в «потрясающую» оболочку дизайна iMac Retina 5K с диагональю экрана 27 дюймов.

      Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad. Apple, iPad, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: ASSOCIATED PRESS/ Marcio Jose Sanchez


      Новинка будет доступна с декабря 2017 года, цена составит 4999 долларов. Новый персональный компьютер будет выпускаться в темно-сером цвете space gray.

      Также Apple показала новую модель своего планшетника iPad Pro. Он получил экран Retina с диагональю 10,5 дюйма, основную камеру в 12 мегапикселей, а также улучшенный процессор. Новинка будет поддерживать 4K-видео, а новый процессор добавит до 30% к производительности устройства.

      Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad. Apple, iPad, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad. Apple, iPad, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: ASSOCIATED PRESS/ Marcio Jose Sanchez


      Цена за iPad Pro будет начинаться с 649 долларов (за модель на 64 гб памяти). В продажу в США он поступит на следующей неделе, сообщает ТАСС.

      Также Apple показала свой новый продукт — смарт-динамик HomePod. Эта «умная» колонка подключается к интернету, реагирует на голос и выполняет различные запросы — от проигрывания музыки до включения бытовой техники и совершения покупок в Сети. HomePod будет тесно интегрирована с сервисами от Apple и голосовым помощником Siri. Стоимость новинки составит 349 долларов.

      Apple представила «умную» колонку и обновленные iMac и iPad. Apple, iPad, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: ASSOCIATED PRESS/ Marcio Jose Sanchez


      Apple традиционно представила обновленные версии своих операционных систем, включая ОС для смарт-часов Apple Watch и мобильную iOS 11. Последняя будет доступна уже в сентябре, пользователей ждет улучшенный искусственный интеллект Siri. Голосовой помощник будет оснащен встроенным переводчиком и способностью «учиться», запоминая интересы владельца устройства и предлагая ему контент в соответствии с ними. Новая операционная система также предоставит возможность частных расчетов между пользователями в приложении Apple Pay.

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