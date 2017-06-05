Надписи «вход» и «нет входа» исчезли с дверей московского метро

Информационные таблички «вход» и «нет входа» убрали с входных дверей станций московского метрополитена.
Роман Латыпов, первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе: «На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек „вход“ и „входа нет“. Теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке».
По его словам, введен «новый стандарт навигации», приуроченный к проведению в столице Кубка конфедераций по футболу, передает РИА Новости.
По его словам, введен «новый стандарт навигации», приуроченный к проведению в столице Кубка конфедераций по футболу, передает РИА Новости.
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