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  • 05.06, 22:47

    Надписи «вход» и «нет входа» исчезли с дверей московского метро

    1 комментарий

    Надписи «вход» и «нет входа» исчезли с дверей московского метро

    Надписи «вход» и «нет входа» исчезли с дверей московского метро

    Информационные таблички «вход» и «нет входа» убрали с входных дверей станций московского метрополитена.

    Роман Латыпов, первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе: «На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек „вход“ и „входа нет“. Теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке».

    По его словам, введен «новый стандарт навигации», приуроченный к проведению в столице Кубка конфедераций по футболу, передает РИА Новости.

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