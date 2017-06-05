Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 21:03
    Мировых кутюрье приглашают на выставку исторического костюма в Петербург. Санкт-Петербург, выставки и музеи, мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мировых кутюрье приглашают на выставку исторического костюма в Петербург

    комментировать

    Мировых кутюрье приглашают на выставку исторического костюма в Петербург

    Мировых кутюрье приглашают на выставку исторического костюма в Петербург

      Хранители уникальных коллекций Российского этнографического музея достали из фондов 150 особо ярких и интересных костюмов в полоску и клетку.

      Ученые уже 12-й год подряд участвуют в международной конференции «Мода и дизайн», привлекая кутюрье артефактами. На этот раз экспозиция пестрит прямыми линиями, украшавшими наряды народов России в XIX и XX веках. Впрочем, научные сотрудники просят обращать внимание на цвета клеток и полосок, а также на узоры внутри них, которые представляют дополнительную информацию.

      Отгадывая коды, пытливые зрители смогут раскрыть семейное положение владельца костюма, его статус в обществе и другие тайны, которые кроются и в самих тканях. Лён, шелк, шерсть, мех тоже характеризуют места обитания народов Российской империи. Способы кроя и манера шитья — следующий шаг в расшифровке изделий безымянных мастеров, к изучению которых ученые намерены пригласить российских модельеров.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru