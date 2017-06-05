Мировых кутюрье приглашают на выставку исторического костюма в Петербург

Хранители уникальных коллекций Российского этнографического музея достали из фондов 150 особо ярких и интересных костюмов в полоску и клетку.

Ученые уже 12-й год подряд участвуют в международной конференции «Мода и дизайн», привлекая кутюрье артефактами. На этот раз экспозиция пестрит прямыми линиями, украшавшими наряды народов России в XIX и XX веках. Впрочем, научные сотрудники просят обращать внимание на цвета клеток и полосок, а также на узоры внутри них, которые представляют дополнительную информацию.



Отгадывая коды, пытливые зрители смогут раскрыть семейное положение владельца костюма, его статус в обществе и другие тайны, которые кроются и в самих тканях. Лён, шелк, шерсть, мех тоже характеризуют места обитания народов Российской империи. Способы кроя и манера шитья — следующий шаг в расшифровке изделий безымянных мастеров, к изучению которых ученые намерены пригласить российских модельеров.