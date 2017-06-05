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  • 05.06, 21:03
    Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина представила книгу мемуаров о нем. библиотеки и книгоиздание, Ельцин, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина представила книгу мемуаров о нем

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    Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина представила книгу мемуаров о нем

    Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина представила книгу мемуаров о нем

    Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина представила книгу мемуаров о нем

      Сегодня Наина Ельцина представила книгу своих мемуаров о первом президенте России.

      Презентация проходила в Москве, на книжном фестивале «Красная площадь». В сборнике воспоминаний Наина Ельцина описала историю своей семьи и жизни с мужем.

      Важнейшие события, которые происходили со страной, — августовский путч 1991-го, распад СССР и дефолт 1998-го — все это показано глазами Наины Ельциной. Читателям будет интересно узнать, почему Борис Ельцин поехал к танкам у Белого дома без бронежилета, как он познакомился с Гайдаром и почему выбрал шоковую терапию в экономике. По признанию вдовы первого президента, написать книгу она решилась после долгих сомнений и уговоров близких.

      Наина Ельцина: «Я технарь по образованию, и писать книгу — для меня это была пытка. Я много раз говорила: „Все, не буду больше“. Но Таня и Лена, мои дочки, и Валя, муж Тани, помогали. Они меня заставляли буквально. И я снова начинала».

      Мемуары охватывают большой период времени — с 1930-х годов и до наших дней.

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