«АвтоВАЗ» задумался о выпуске летающих машин

«АвтоВАЗ» подумывает над производством летающих машин. Такими планами в интервью агентству RNS поделился президент компании Николя Мор.
Глава «АвтоВАЗа» считает, что надежду на такое нетривиальное расширение модельного ряда концерну дает то, что один из его акционеров — госкорпорация «Ростех».
Правда, Мор оговорился, что случиться такой проект может не раньше чем через 20 лет.
изобретение голландской компании PAL-V. В феврале она уже начала принимать заявки, а поставки обещает в конце следующего года.
Правда, Мор оговорился, что случиться такой проект может не раньше чем через 20 лет.
изобретение голландской компании PAL-V. В феврале она уже начала принимать заявки, а поставки обещает в конце следующего года.
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