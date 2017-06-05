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  • 05.06, 21:04
    «АвтоВАЗ» задумался о выпуске летающих машин. АвтоВАЗ, автомобили, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «АвтоВАЗ» задумался о выпуске летающих машин

    2 комментария

    «АвтоВАЗ» задумался о выпуске летающих машин

    «АвтоВАЗ» задумался о выпуске летающих машин

      «АвтоВАЗ» подумывает над производством летающих машин. Такими планами в интервью агентству RNS поделился президент компании Николя Мор.

      Глава «АвтоВАЗа» считает, что надежду на такое нетривиальное расширение модельного ряда концерну дает то, что один из его акционеров — госкорпорация «Ростех».

      Правда, Мор оговорился, что случиться такой проект может не раньше чем через 20 лет.

      Первой в мире серийной летающей машиной должно стать изобретение голландской компании PAL-V. В феврале она уже начала принимать заявки, а поставки обещает в конце следующего года.

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