Курский вице-губернатор задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает
пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей. Чиновник со своей стороны оказал содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, несмотря на имеющиеся нарушения.
Как отмечается в сообщении СК, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Представитель региональной администрации Наталья Лымарь сообщила ТАСС, что чиновник задержан, не указав других подробностей.
Как отмечается в сообщении СК, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Представитель региональной администрации Наталья Лымарь сообщила ТАСС, что чиновник задержан, не указав других подробностей.
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