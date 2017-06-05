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  • 05.06, 19:17

    Курский вице-губернатор задержан по подозрению в получении взятки

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    Курский <nobr>вице-губернатор</nobr> задержан по подозрению в получении взятки

    Курский вице-губернатор задержан по подозрению в получении взятки

    Курский <nobr>вице-губернатор</nobr> задержан по подозрению в получении взятки
  • Фото: adm.rkursk.ru

    • Заместитель губернатора Курской области Василий Зубков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей. Чиновник со своей стороны оказал содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, несмотря на имеющиеся нарушения.

    Как отмечается в сообщении СК, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

    Представитель региональной администрации Наталья Лымарь сообщила ТАСС, что чиновник задержан, не указав других подробностей.

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