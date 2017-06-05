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  • 05.06, 19:16
    Новгородские археологи раскопали древнее кладбище. Великий Новгород, археология, история, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новгородские археологи раскопали древнее кладбище

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    Новгородские археологи раскопали древнее кладбище

    Новгородские археологи раскопали древнее кладбище

      Сенсационную находку сделали ученые в Великом Новгороде в одном из дворов частного дома.

      За валом старого города археологи обнаружили древнее кладбище новгородцев. Исследователи искали его последние 80 лет. Захоронение конца X — первой половины XI веков нашли во дворе одного из частных домов на улице Обороны. Раскопки велись там в апреле и мае.

      На площади 500 квадратных метров вскрылся целый погребальный комплекс из шести могил, помещенных в специальные камеры. Археологи говорят, что находка напоминает им скандинавское захоронение. Ученые не исключают, что эту землю когда-то населяли скандинавы. Они могли привнести свои обычаи в местную культуру.

      Обнаруженные могилы принадлежат в основном женщинам и детям. В некоторых их них исследователи нашли каменные и стеклянные браслеты, бусы из сердолика и горного хрусталя, а также серебряные кольца и подвески с плетеным орнаментом.

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