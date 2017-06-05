Новгородские археологи раскопали древнее кладбище

Сенсационную находку сделали ученые в Великом Новгороде в одном из дворов частного дома.

За валом старого города археологи обнаружили древнее кладбище новгородцев. Исследователи искали его последние 80 лет. Захоронение конца X — первой половины XI веков нашли во дворе одного из частных домов на улице Обороны. Раскопки велись там в апреле и мае.



На площади 500 квадратных метров вскрылся целый погребальный комплекс из шести могил, помещенных в специальные камеры. Археологи говорят, что находка напоминает им скандинавское захоронение. Ученые не исключают, что эту землю когда-то населяли скандинавы. Они могли привнести свои обычаи в местную культуру.



Обнаруженные могилы принадлежат в основном женщинам и детям. В некоторых их них исследователи нашли каменные и стеклянные браслеты, бусы из сердолика и горного хрусталя, а также серебряные кольца и подвески с плетеным орнаментом.