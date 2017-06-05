Путин стал самым упоминаемым в соцсетях политиком в контексте ПМЭФ

Владимир Путин стал самым упоминаемым политиком в социальных сетях в контексте Петербургского международного экономического форума — 6189 сообщений. Данные приводит агентство SNMG.
На втором месте — премьер Индии Нарендра Моди, на третьем — руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Среди компаний чемпионами по упоминаемости в соцсетях стали «Газпром», Mercedes, «Росконгресс» и «Роснефть».
А телеканал НТВ стал одним из лидеров по цитируемости в СМИ — по данным «Медиалогии», второе место среди телеканалов. Также наш канал вошел в пятерку самых активных СМИ по количеству сообщений в социальных сетях — более 250 сообщений, посвященных форуму.
Среди компаний чемпионами по упоминаемости в соцсетях стали «Газпром», Mercedes, «Росконгресс» и «Роснефть».
А телеканал НТВ стал одним из лидеров по цитируемости в СМИ — по данным «Медиалогии», второе место среди телеканалов. Также наш канал вошел в пятерку самых активных СМИ по количеству сообщений в социальных сетях — более 250 сообщений, посвященных форуму.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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