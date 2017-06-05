Медведь проник в дом к американцам и сыграл на пианино: видео

В американском штате Колорадо медведь пробрался в дом и устроил погром.

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Сначала вломившийся в жилище медведь попытался сыграть на пианино. Однако складной мелодии не получилось. Тогда он отправился на кухню и устроил там погром.



Вернувшиеся хозяева сначала решили, что их ограбили. Но просмотрев записи с камер видеонаблюдения, поняли, что преступником оказался в буквальном смысле косолапый музыкант.



А жители Вилючинска Камчатского края тоже сегодня обсуждают необычного соседа. На улицах камчатского города появился дикий медведь.



На опубликованных кадрах видно, как он прогуливается под окнами жилого дома. Позже зверя заметили на одной из площадей убегающим от собаки. В МЧС призвали горожан быть осторожнее.