В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео

В Сочи из внедорожника на проезжую часть выпали двое маленьких детей. Это произошло во время движения автомобиля.

Судя по записи, женщина на внедорожнике ехала по центру города. В какой-то момент багажник ее автомобиля открылся. Из него на дорогу выпал ребенок, а потом еще один.



Водитель, ехавший следом, к счастью, вовремя затормозил, на помощь детям бросились очевидцы. Что касается матери, то она пропажу обнаружила не сразу. Лишь спустя некоторое время женщина вернулась на место.



Элеонора Зайкина, замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал».



Хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока не известно.