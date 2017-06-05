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  • 05.06, 21:03
    В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео. автомобили, дети и подростки, ДТП, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео

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    В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео

    В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео

    В Сочи из багажника машины на полном ходу выпали двое детей: видео

      В Сочи из внедорожника на проезжую часть выпали двое маленьких детей. Это произошло во время движения автомобиля.

      Судя по записи, женщина на внедорожнике ехала по центру города. В какой-то момент багажник ее автомобиля открылся. Из него на дорогу выпал ребенок, а потом еще один.

      Водитель, ехавший следом, к счастью, вовремя затормозил, на помощь детям бросились очевидцы. Что касается матери, то она пропажу обнаружила не сразу. Лишь спустя некоторое время женщина вернулась на место.

      Элеонора Зайкина, замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю: «Трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал».

      Хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока не известно.

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