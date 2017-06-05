Мажоры разогнались до 300 км/ч на КАД: видео

В Сети появилась видеозапись из салона автомобиля, который разгоняется до скорости 300 км/ч на Кольцевой автомобильной дороге
Санкт-Петербурга.
Ролик появился в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram. Видеозапись сделана в салоне автомобиля Nissan GT-R.
Нарушение скоростного режима на дороге наказывается административным штрафом в размере 5000 рублей или лишением водительского удостоверения на полгода. Максимальная разрешенная скорость на КАД — 110 км/ч.
Нарушение скоростного режима на дороге наказывается административным штрафом в размере 5000 рублей или лишением водительского удостоверения на полгода. Максимальная разрешенная скорость на КАД — 110 км/ч.
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