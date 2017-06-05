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  • 05.06, 19:16
    В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана. Москва, птицы, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана

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    В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов <nobr>сокола-сапсана</nobr>

    В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана

    В Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов <nobr>сокола-сапсана</nobr>

      Сегодня — Всемирный день окружающий среды и День эколога. По этому случаю в Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана.

      Всего планируется «поднять на крыло» 15 птенцов, пятерых из них сегодня окольцевали в Большом Кремлевском сквере.

      Специалисты рассказали, что сапсан веками гнездится в Москве и в первую очередь — на колокольне Ивана Великого в Кремле. Сейчас эти птицы также состоят на государственной службе — защищают кремлевские купола, отгоняя ворон.

      Стартовавшая сегодня программа должна помочь восстановить популяцию сапсанов, ведь в наши дни в России они оказались почти на грани исчезновения.

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