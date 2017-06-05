Сегодня — Всемирный день окружающий среды и День эколога. По этому случаю в Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана .

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Всего планируется «поднять на крыло» 15 птенцов, пятерых из них сегодня окольцевали в Большом Кремлевском сквере.



Специалисты рассказали, что сапсан веками гнездится в Москве и в первую очередь — на колокольне Ивана Великого в Кремле. Сейчас эти птицы также состоят на государственной службе — защищают кремлевские купола, отгоняя ворон.



Стартовавшая сегодня программа должна помочь восстановить популяцию сапсанов, ведь в наши дни в России они оказались почти на грани исчезновения.

