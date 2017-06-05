Вертолет вспыхнул после жесткой посадки в Адыгее

В МЧС сообщили о ЧП с воздушным бортом, которое произошло на территории Адыгеи.
Вертолет совершил жесткую посадку, после этого он загорелся. По данным спасателей, жертв и раненых нет, передает ТАСС.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:30 по местному времени (совпадает с московским). В МЧС уточнили, что инцидент произошел с вертолетом сельхозназначения. Борт совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Сергиевская в Гиагинском районе Адыгеи.
МЧС: «Погибших и травмированных нет, разрушений на земле нет».
Источник в экстренных службах региона уточнил, что ЧП случилось с вертолетом Ми-2, который занимался орошением полей. По его словам, борт совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Он также заверил, что летчик не пострадал, передает РИА Новости.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:30 по местному времени (совпадает с московским). В МЧС уточнили, что инцидент произошел с вертолетом сельхозназначения. Борт совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Сергиевская в Гиагинском районе Адыгеи.
МЧС: «Погибших и травмированных нет, разрушений на земле нет».
Источник в экстренных службах региона уточнил, что ЧП случилось с вертолетом Ми-2, который занимался орошением полей. По его словам, борт совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Он также заверил, что летчик не пострадал, передает РИА Новости.
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