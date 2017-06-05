Путин обсудил с Патрушевым способность России быстро реагировать на изменение мира

России нужно своевременно реагировать на усложнение ситуации в сфере безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на встрече с президентом.

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Встреча началась с того, что Владимир Путин поздравил сотрудников аппарата Совбеза, который в этом году отметил 25-летие.



Владимир Путин, президент РФ: «За эти годы сделано очень многое и для становления этого важнейшего органа государственного управления, и для его эффективной работы сегодня. Очень рассчитываю, что и дальше таким же образом будет строиться работа с тем, чтобы ряд ключевых вопросов в сфере обороны, безопасности, жизнеобеспечения государства проходил надежную своевременную экспертизу».



Николай Патрушев: «Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто. Наоборот мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже. Поэтому своевременная реакция очень важна. Надеемся, что мы будем четко реагировать и предоставлять необходимые рекомендации».



Патрушев добавил, что Совбез активно сотрудничает с международными партнерами и многие из них используют в своей практической деятельности именно российские наработки.