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  • 05.06, 17:26
    Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone. Интернет, Навальный, Усманов, фестивали и конкурсы, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone

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    Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone

    Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone

    Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone
    • Фото: usmanov53 /vk.com

      • Алишер Усманов объявил первых победителей конкурса, участники которого создавали ролики, коллажи и фотожабы по мотивам онлайн-спора бизнесмена с оппозиционером Алексеем Навальным.

      На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Усманов написал, что за время конкурса было создано более 10 тысяч пародий. Лучшие работы выбирали помощники бизнесмена. Еще одного победителя выбрали сами пользователи в ходе голосования.

      Алишер Усманов: «На этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить iPhone сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также iPhone получает победитель народного голосования».

      Бизнесмен поблагодарил пользователей за проявленный талант и отметил, что конкурс продолжается.

      Ранее Алишер Усманов и Алексей Навальный обменялись в Сети несколькими видеообращениями, в которых критиковали друг друга. Видеоролики оказались очень популярны, в результате бизнесмен объявил юмористический конкурс по мотивам данного онлайн-спора. Победителям он пообещал подарить iPhone 7Plus и футболки с автографом.

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