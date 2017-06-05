Усманов показал работы, за которые подарит пользователям iPhone

Алишер Усманов объявил первых победителей конкурса, участники которого создавали ролики, коллажи и фотожабы по мотивам
онлайн-спора бизнесмена с оппозиционером Алексеем Навальным.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Усманов написал, что за время конкурса было создано более 10 тысяч пародий. Лучшие работы выбирали помощники бизнесмена. Еще одного победителя выбрали сами пользователи в ходе голосования.
Алишер Усманов: «На этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить iPhone сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также iPhone получает победитель народного голосования».
Бизнесмен поблагодарил пользователей за проявленный талант и отметил, что конкурс продолжается.
Ранее Алишер Усманов и Алексей Навальный обменялись в Сети несколькими видеообращениями, в которых критиковали друг друга. Видеоролики оказались очень популярны, в результате бизнесмен объявил юмористический конкурс по мотивам данного онлайн-спора. Победителям он пообещал подарить iPhone 7Plus и футболки с автографом.
Алишер Усманов: «На этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить iPhone сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также iPhone получает победитель народного голосования».
Бизнесмен поблагодарил пользователей за проявленный талант и отметил, что конкурс продолжается.
Ранее Алишер Усманов и Алексей Навальный обменялись в Сети несколькими видеообращениями, в которых критиковали друг друга. Видеоролики оказались очень популярны, в результате бизнесмен объявил юмористический конкурс по мотивам данного онлайн-спора. Победителям он пообещал подарить iPhone 7Plus и футболки с автографом.
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