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  • 05.06, 17:26

    В Москве введен план «Перехват» после сообщений о похищении ребенка

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    В Москве введен план «Перехват» после сообщений о похищении ребенка

    В Москве введен план «Перехват» после сообщений о похищении ребенка

    Столичные полицейские ввели план «Перехват» после сообщений очевидцев о похищении ребенка на западе Москвы.

    В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что около 12:45 в полицию поступили сообщения от очевидцев. По их словам, на улице Маршала Неделина похитили ребенка. Его якобы посадили в «Газель» и увезли в неизвестном направлении.

    Информация о похищении проверяется. В столице введен план «Перехват», передает ТАСС.

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