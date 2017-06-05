В Москве введен план «Перехват» после сообщений о похищении ребенка

Столичные полицейские ввели план «Перехват» после сообщений очевидцев о похищении ребенка на западе Москвы.
В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что около 12:45 в полицию поступили сообщения от очевидцев. По их словам, на улице Маршала Неделина похитили ребенка. Его якобы посадили в «Газель» и увезли в неизвестном направлении.
Информация о похищении проверяется. В столице введен план «Перехват», передает ТАСС.
Информация о похищении проверяется. В столице введен план «Перехват», передает ТАСС.
Комментарии