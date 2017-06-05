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  • 05.06, 15:30

    МЧС предлагает штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

    4 комментария

    МЧС предлагает штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

    МЧС предлагает штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

    Глава МЧС Владимир Пучков выступил с предложением наказывать синоптиков за неточные прогнозы погоды.

    Владимир Пучков: «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды».

    С такой инициативой Владимир Пучков выступил на селекторном совещании МЧС, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо ввести «именно экономический механизм ответственности» конкретных лиц, которые занимаются подготовкой прогнозов погоды.

    Ранее в Совете Федерации решили разобраться, почему система оповещения москвичей о надвигающемся урагане сработала недолжным образом. Многие жители столицы не получили уведомлений о шторме, который обрушился на город 29 мая.

    В МЧС в свою очередь пожаловались, что прогноз Росгидромета не попадал под категорию ЧС, которая требует экстренного оповещения населения. Поэтому предупреждения распространялись только через СМИ, соцсети, региональные сайты ведомства и СМС-рассылки.

    Отметим, что идея штрафовать синоптиков за ошибки в прогнозах выдвигается не впервые. В марте текущего года подобный законопроект предлагал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.

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