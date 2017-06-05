Поклонская рассказала о расставании с возлюбленным

Депутат государственной Думы Наталья Поклонская сообщила о расставании с мужчиной, которого видела своим будущим мужем.
Ранее Поклонская заявляла журналистам, что у нее есть муж и ребенок. Однако в декларации сведения о доходах супруга она не указала. В связи с этим партия «Яблоко» попросила прокуратуру проверить сведения из декорации Поклонской. Чтобы прояснить ситуацию, депутат призналась, что на самом деле не состоит в официальном браке, сообщает РИА Новости.
Наталья Поклонская: «Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались».
Произошедшее Поклонская назвала недоразумением. При этом она подчеркнула, что ранее не обязана была раскрывать детали личной жизни и объяснять, что мужем называет человека, с которым лишь планирует оформить отношения.
Наталья Поклонская: «Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались».
Произошедшее Поклонская назвала недоразумением. При этом она подчеркнула, что ранее не обязана была раскрывать детали личной жизни и объяснять, что мужем называет человека, с которым лишь планирует оформить отношения.
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