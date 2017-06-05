ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 13:26

    В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

    комментировать
    В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

    В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

    В Китае запустили самый быстрый в мире лифт
  • Фото: skyscrapercenter.com

    • В Китае заработал лифт, который способен развивать скорость 75,6 км/ч. Он находится в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу, на юге КНР.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», ультраскоростной лифт создан одной из японских компаний. Он способен всего за 25 секунд «взлететь» на крышу финансового центра, высота которого составляет более 500 метров.

    Скорость в 75,6 км/ч была зафиксирована во время испытаний. В повседневной эксплуатации лифт будет работать чуть медленнее. Ранее самым скоростным считался лифт, установленный в одном из небоскребов Шанхая. Он развивал скорость до 69 км/ч.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru