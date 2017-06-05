В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В Китае заработал лифт, который способен развивать скорость 75,6 км/ч. Он находится в здании финансового центра CTF Finance Center в Гуанчжоу, на юге КНР.
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Как сообщает сайт «Комсомольской правды», ультраскоростной лифт создан одной из японских компаний. Он способен всего за 25 секунд «взлететь» на крышу финансового центра, высота которого составляет более 500 метров.
Скорость в 75,6 км/ч была зафиксирована во время испытаний. В повседневной эксплуатации лифт будет работать чуть медленнее. Ранее самым скоростным считался лифт, установленный в одном из небоскребов Шанхая. Он развивал скорость до 69 км/ч.
Скорость в 75,6 км/ч была зафиксирована во время испытаний. В повседневной эксплуатации лифт будет работать чуть медленнее. Ранее самым скоростным считался лифт, установленный в одном из небоскребов Шанхая. Он развивал скорость до 69 км/ч.
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