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  • 05.06, 11:15

    Молния убила велосипедиста в Омской области

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    Молния убила велосипедиста в Омской области

    Молния убила велосипедиста в Омской области

    Следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека во время велосипедной прогулки под Омском.

    По предварительной версии, вечером в субботу около 19:30 во время грозы молодой человек на велосипеде ехал по полю, когда в него ударила молния. Это произошло в районе села Чебуренки в Марьяновском районе. От электрического искрового разряда 24-летний местный житель погиб.

    В Следственном комитете организовали проверки, чтобы установить все обстоятельства гибели велосипедиста. По ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СК.

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