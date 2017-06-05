Молния убила велосипедиста в Омской области

Следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека во время велосипедной прогулки под Омском.

По предварительной версии, вечером в субботу около 19:30 во время грозы молодой человек на велосипеде ехал по полю, когда в него ударила молния. Это произошло в районе села Чебуренки в Марьяновском районе. От электрического искрового разряда 24-летний местный житель погиб.



В Следственном комитете организовали проверки, чтобы установить все обстоятельства гибели велосипедиста. По ее результатам будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СК.

