Капитан «Зенита» Данни объявил об уходе из клуба

Португалец Мигель Данни покидает петербургский «Зенит», который решил не продлевать контракт с полузащитником.
В своем Instagram португалец написал, что уважает решение клуба и благодарен за ту «любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге».
Мигель Данни: «С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт».
Ранее в этом месяце «Зенит» возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.
Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» летом 2008 года. В 2015 году португалец уже объявлял о решении покинуть клуб, но в итоге продлил контракт еще на два года. В общей сложности в различных турнирах он провел за петербургскую команду 251 матч, забив 68 мячей. Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.
Мигель Данни: «С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт».
Ранее в этом месяце «Зенит» возглавил итальянский тренер Роберто Манчини.
Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» летом 2008 года. В 2015 году португалец уже объявлял о решении покинуть клуб, но в итоге продлил контракт еще на два года. В общей сложности в различных турнирах он провел за петербургскую команду 251 матч, забив 68 мячей. Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.
Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения.
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