Пьяный шахтер в Кузбассе устроил поножовщину в автобусе: один погибший

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово, который с ножом напал на своих коллег.

По информации регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в служебном автобусе, который развозил сотрудников шахты «Талдинская» по домам после смены. Установлено, что по пути с работы шахтеры прямо в автобусе распивали алкоголь, между ними возник конфликт, во время которого один из них порезал своих коллег.



Из сообщения СУ СК РФ по Кемеровской области: «Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк. В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков».



Путь ему преградил 34-летний коллега, за что получил удар ножом в грудь, от которого скончался. Остальные рабочие попытались оказать ему помощь и тоже получили ранения. Четыре человека госпитализированы. Нападавшему удалось сбежать, но через несколько часов он был задержан.



Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».