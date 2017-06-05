Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 08:53

    Пьяный шахтер в Кузбассе устроил поножовщину в автобусе: один погибший

    комментировать

    Пьяный шахтер в Кузбассе устроил поножовщину в автобусе: один погибший

    Пьяный шахтер в Кузбассе устроил поножовщину в автобусе: один погибший

    В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово, который с ножом напал на своих коллег.

    По информации регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в служебном автобусе, который развозил сотрудников шахты «Талдинская» по домам после смены. Установлено, что по пути с работы шахтеры прямо в автобусе распивали алкоголь, между ними возник конфликт, во время которого один из них порезал своих коллег.

    Из сообщения СУ СК РФ по Кемеровской области: «Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк. В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков».

    Путь ему преградил 34-летний коллега, за что получил удар ножом в грудь, от которого скончался. Остальные рабочие попытались оказать ему помощь и тоже получили ранения. Четыре человека госпитализированы. Нападавшему удалось сбежать, но через несколько часов он был задержан.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru