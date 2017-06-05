СК проверяет информацию о ранении школьницы во время квеста

Московские следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что
12-летняя девочка пострадала при прохождении квест-игры в столице.
По предварительным данным, ЧП произошло 1 июня в День защиты детей. Девочка вместе с другими детьми проходила квест и получила рваные раны губы и подбородка.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет дана оценка действиям организаторов игры, сообщает ГСУ СК по Москве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет дана оценка действиям организаторов игры, сообщает ГСУ СК по Москве.
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