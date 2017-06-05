Висяки
ТВ-Эфир
Висяки
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 06:16

    СК проверяет информацию о ранении школьницы во время квеста

    комментировать

    СК проверяет информацию о ранении школьницы во время квеста

    СК проверяет информацию о ранении школьницы во время квеста

    Московские следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что 12-летняя девочка пострадала при прохождении квест-игры в столице.

    По предварительным данным, ЧП произошло 1 июня в День защиты детей. Девочка вместе с другими детьми проходила квест и получила рваные раны губы и подбородка.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет дана оценка действиям организаторов игры, сообщает ГСУ СК по Москве.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru